Казахстанский стартап получил оценку в 1 млн долларов

В компанию «Кухня'S» вложился Талгат Исмаил.

Кухня’S, кулинарная онлайн-школа, объявила о привлечении инвестиций. Частный инвестор из Казахстана, Талгат Исмаил, вложил в проект 100 тыс. долларов за 10% доли компании.

«Востребованность в онлайн-образовании растет, и текущий кризис влияет на динамику развития этого сегмента. EdTech-проекты успешно формируют у пользователей привычку учиться онлайн. За проектом Кухня’S стоит талантливая команда, которая мыслит масштабно. Думаю, сегодняшний продукт — это только первая ступень развития глобальной компании», — отметил Талгат Исмаил, ранее уже инвестировавший в ряд казахстанских проектов, в том числе и в ChocoFamily.

Привлеченные средства будут направлены на развитие технологической части проекта и международную экспансию. В планах компании — развивать не только кулинарное направление, но и ряд других ниш, чтобы на горизонте пяти лет построить международный университет хобби и профессий. В этом году проект запустит несколько десятков новых учебных программ.

Со-основатель проекта Геннадий Ким отметил, что эта сделка стала первой для его стартапа. Она ознаменовала новый этап роста.

«Мы строим международную образовательную Компанию. Ниша хобби — для нас стартовая, но очень важная. Наша миссия — помогать людям со всего мира открывать в себе лучшее через новые знания и навыки. Мы готовим несколько новых пилотов для запуска на рынках дальнего зарубежья в 2021 году», — заявил Геннадий Ким.