Встреча Клуба полиграфистов Ricoh впервые прошла онлайн

В рамках встречи обсуждались новые решения, актуальные печатные продукты и тенденции, а также способы поддержки типографского бизнеса.

16 апреля состоялась первая международная онлайн-встреча Клуба полиграфистов Ricoh. В ней приняли участие более 250 руководителей и владельцев типографий из Ташкента, Алматы, Нур-Султана, Актау, Бишкека, Шымкента, Тбилиси, Еревана, Талгара, Минска, Симферополя, Ставрополя, Твери, Ростова-на-Дону, Барнаула, Новосибирска, Белгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы, а также представители Ricoh из России, Великобритании, Италии и Китая. В рамках встречи обсуждались новые решения, актуальные печатные продукты и тенденции, а также самое актуальное — как правильно отреагировать на стремительное ухудшение экономической ситуации и поддержать типографский бизнес.

«Нужно попытаться придать новый импульс своему бизнесу, пока конкуренты паникуют и теряют доли рынка. А еще очень важен позитивный настрой, — отметил генеральный директор Ricoh Rus Константин Клейн. — Типографии сейчас активно встают на путь поддержки медицинской системы — шьют защитные маски и изготавливают защитные экраны при помощи латексных, текстильных и UV-принтеров, учатся работать с web2print. А когда экономика начнет восстанавливаться после пандемии, придет время печати коротких тиражей, переменных данных и гибкости — того, над чем мы активно работали все эти годы».