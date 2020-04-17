После карантина часть предметов надо оставить в цифровом формате – МОН РК

Система отечественного образования уже на пороге больших изменений.

Система отечественного образования уже на пороге больших изменений. Казахстану, как и 167 странам мира из-за распространения COVID-19 пришлось в сжатые сроки переходить на дистанционный формат обучения. Специалисты дали оценку действиям Министерства образования Казахстана в период карантина, сообщает Zakon.kz.

«После карантина мы должны оставить несколько предметов только в цифровом формате. Это моя рекомендация. Сегодня мы видим, что МОН РК в целом смогло перейти на цифровое образование», — заявил советник Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин в ходе онлайн-конференции с участием известных IT-экспертов и представителей системы отечественного образования.

Спикер считает, что в современной жизни учитель должен готовить контент, необходимый материал, чтобы ученики спокойно могли «поглощать» его в цифровом формате. Багдат Мусин добавил, что МОНу необходим digital-офис.

«Стоит отметить, что система отечественного образования уже на пороге больших изменений. Казахстану, как и 167 странам мира из-за распространения COVID-19 пришлось в сжатые сроки переходить на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении пресс-службы МОН РК.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов назвал этот процесс не просто вызовом, а большой возможностью.

«Система образования однозначно изменится, назад пути нет. Нужны изменения в содержании. Надо переходить от четких регламентов и стандартов к более гибким и индивидуализированным стандартам. Когда ты выполняешь ту или иную задачу, во-первых, необходимо посмотреть международный опыт. Нужно изучить, какие проблемы были, и как с ними справились. В рамках дистанционного образования должны быть элементы геймификации, цифровые образовательные ресурсы. Должна быть максимальная индивидуализация. Это в полном смысле то, куда мы на самом деле стремимся», — сказал Асхат Аймагамбетов.