ComPortal стал дистрибьютором Tripp Lite в Казахстане

ComPortal получил право на реализацию всей линейки ИБП и решений по защите и распределению электропитания, систем охлаждения, мониторинга и инфраструктурного оборудования.

С декабря 2019 года компания ComPortal является официальным дистрибьютором американской компании Tripp Lite на территории Республики Казахстан и стран Средней Азии. Согласно подписанному соглашению, ComPortal получил право на реализацию всей линейки источников бесперебойного питания (ИБП) и решений по защите и распределению электропитания, систем охлаждения, мониторинга и инфраструктурного оборудования, которое обеспечивается всем стандартным комплексом услуг, включая гарантийное и послегарантийное обслуживание авторизованными сервисными центрами «АЛСИ-СЕРВИС» на территории Республики Казахстан.

Более 95 лет надежность продукции, исключительный сервис и привлекательная цена являются товарными знаками Tripp Lite. На сегодняшний день компания производит более 4000 продуктов для защиты питания и подключения компьютеров, сетевого оборудования и электронных устройств, которые составляют основу современного мира. Компания является одним из мировых лидеров на рынке решений для построения инженерной инфраструктуры и систем защиты электропитания. Портфель компании включает ИБП, монтажные шкафы, блоки распределения питания, сетевые фильтры, стабилизаторы напряжения, инверторы, кабели, КВМ-переключатели и консольные серверы, системы охлаждения, программное обеспечение для управления электропитанием по сети. Корпоративная штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс. Компания Tripp Lite работает согласно Международному стандарту ISO 9001.

ComPortal — казахстанский IT-дистрибьютор, в портфель которого входят мировые производители оборудования и программного обеспечения: Acer, APC by Schneider Electric, ASUS, Canon, Dell, Dr.Web, ESET, Hewlett-Packard Enterprise, HP Inc, Kaspersky Lab, Meizu, Microsoft, Oracle, Uniflair, VEEAM, VMware. Компания занимает лидирующие позиции на рынке Казахстана и имеет большой опыт в IT-дистрибуции. Кроме того, компания ComPortal имеет своё представительство в г. Бишкек, Республика Кыргызстан, через которое осуществляются продажи в страны Средней Азии.