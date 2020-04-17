На транспортном контроле для перевозчиков запустят электронную проверку

Теперь им не потребуется иметь при себе разрешительные документы на бумажных носителях.

C 15 апреля текущего года Комитет транспорта МИИР РК отменяет проверку бумажных разрешений на постах транспортного контроля. Впредь проверка будет осуществляться с помощью информационно-аналитической системы транспортной базы данных Комитета, передает Itk.kz.

То есть, перевозчикам не потребуется при себе иметь разрешительные документы на бумажных носителях. Достаточно иметь одобренную заявку на выдачу этих разрешений, и принятую госорганом пошлину (при необходимости) за выдачу разрешения в соответствии с действующим законодательством в личном кабинете на портале электронного правительства.

В список таких разрешений вошли:

— специальное разрешение на проезд крупногабаритного и тяжеловесного автотранспортного средства;

— специальное разрешение на перевозку опасных грузов классов 1, 6 и 7;

— карточки допуска на автотранспортное средство;

— удостоверение допуска на международные перевозки грузов.