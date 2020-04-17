До конца года в 928 селах появится 3G и 4G

Казахстан входит в пятерку стран в мире по низким тарифам на услуги интернет со скоростью соединения 100 мБит/сек.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дарын Туяков рассказал на брифинге в СЦК, что в Казахстане зарегистрировано порядка 34 млн мобильных устройств и более 14 млн активных пользователей абонентских устройств сотовой связи, передает Елорда Инфо.

«Министерством с акиматами областей подписаны графики работ по развитию мобильного интернета в селах. До конца года 928 сельских населенных пунктов будут охвачены технологиями высокоскоростного интернета 3G и 4G», — сообщил Дарын Туяков.

Он также отметил, что Казахстан входит в пятерку стран в мире по низким тарифам на услуги интернет со скоростью соединения 100 мБит/сек.

«В целях поддержки жителей сельских населенных пунктов услуги фиксированной связи — это телефон и интернет — субсидируются, и тариф на услуги телефонной связи и интернет для сел ниже. Он составляет без НДС 596 тенге за телефон, от 982 тенге за интернет», — добавил вице-министр.