Как подать заявку в оперативный штаб при акимате Нур-Султана

Консультации по вопросам карантина и ЧП можно получить по горячей линии оперативного штаба.

Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции при акимате г. Нур-Султан сообщает, что обращения в оперштаб можно направлять только на официальные каналы следующими способами:

— На электронную почту ccc@astana.kz

— Официальный сайт акимата Astana.gov.kz

— Чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot)

— Мобильное приложение iKomek 109 (PlayMarket/AppStore)

— Мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore).

Консультации по вопросам карантина и ЧП можно получить по горячей линии оперативного штаба — iKomek 109 по номеру «109». Обращения могут подать граждане, находящиеся на территории зоны карантина по индивидуальным вопросам (лечение и тд). В обращении обязательно указать ФИО, ИИН заявителя, повод обращения, приложив подтверждающие документы и номер для обратной связи.

«Иные email, телефонные номера считаются недействительными! В чатах „гуляет“ недостоверная информация. Просим полагаться и верить только официальным сообщениям, размещенным на официальных интернет-ресурсах акимата г. Нур-Султан», — говорится в сообщении.