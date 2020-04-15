Количество интернет-пользователей в Казахстане выросло в 114 раз с 2000 года

Почти 80% населения использует интернет.

Об этом говорят данные Международного союза электросвязи (ITU), представленные в ежегодном отчете о развитии информационно-коммуникационных технологий в мире. Документ называется «Факты и цифры 2019. Измерение цифрового развития». Согласно подсчетам ITU, 78,9% казахстанцев пользуется интернетом, передает Nur.kz.

ITU замеряет Казахстан с 2000 года, когда лишь 0,67% населения пользовалось интернетом. Настоящий рывок — с 4,02% до 11% за год Казахстан совершил в 2008 году с развитием мобильного доступа во всемирную сеть. Директор Бюро развития электросвязи Дорин Богдан-Мартин сообщила, что в 2020 году ITU изменила подход к ежегодной статистике, и теперь выпускает серию статистических и аналитических публикаций «Измерение цифрового развития», которые заменяют ежегодный отчет «Измерение информационного общества».