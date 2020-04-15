Образовательные онлайн-платформы ставят рекорды в период ЧП в Казахстане

В министерстве образования заявили, что число сессий использования Kundelik за несколько дней выросло в пять раз — с 40 до 200 миллионов.

В Казахстане 2 миллиона 400 тысяч школьников получают знания через онлайн-платформы. По информации минобразования, 800 тысяч школьников обучаются по видеоурокам. При этом если в самом начале четвертой четверти, 6 апреля, было зарегистрировано 40 миллионов сессий использования Kundelik, то в пятницу, 10 апреля, этот показатель вырос до 203 миллионов сессий, передает Sputnik.

Отметим, что на платформе Daryn.Online за первую неделю дистанционного обучения было зарегистрировано 18 миллионов просмотров, и 1,5 миллиона человек прошли обучение. Система Bilimland за пять дней набрала 15 миллионов 100 тысяч посещений.

В ведомстве также подтвердили наличие затруднений со стороны пользователей системы Kundelik в первые дни обучения. В минобразования подчеркнули, что сейчас отлажен вопрос излишних отчетов, которые директора школ запрашивали у учителей. В настоящее время кзахстанские школьники получают знания из четырех источников:

— по телеканалам «Балапан» и «Еларна»;

— в эфире «Қазақ радиосы» и «Классика»;

— через интернет платформы Kundelik, Daryn.Online, Bilimland и Opiq.kz;

— посредством Казпочты в отдаленных селах.