Банки снизят комиссию за прием безналичных платежей

Медицинские учреждения будут выплачивать банку с одной карточной операции в среднем 1,5% от суммы транзакции, а не 3%.

Банки снизят комиссию за прием платежей с использованием платежных карточек с 1 мая. Изменения коснутся отраслей экономики, которые имеют важное социальное значение, передает Sputnik.

«С 1 мая 2020 года при оплате, например, медицинских услуг или учебы медучреждение или организация образования выплатит банку с одной карточной операции не 2,3-3% от суммы транзакции, а в среднем 1,5%. С физических лиц, по-прежнему, никакая комиссия за безналичные платежи не взимается», — сообщил заместитель председателя Нацбанка Есжан Биртанов.

Visa и Mastercard снизят ставку межбанковской комиссии для казахстанских банков в два раза — до 1%. В фармацевтическом сегменте — до 1,3%. Инициативу поддержали Народный банк, Kaspi Bank, Forte Bank, Сбербанк, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Jysan Bank, Евразийский банк. Они снизят торговую (эквайринговую) комиссию в среднем на 35% (с текущего среднего значения в 2,3% до 1,5% от суммы транзакции).

«Изменения коснутся отдельных отраслей экономики, имеющих важное социальное значение: образование, медицинские услуги, аптеки, оплата парковочных мест, платных дорог, сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью», — уточнили в Нацбанке.

Снижение торговой комиссии позволит предпринимателям и гражданам сократить свои расходы по банковским комиссиям. Есжан Биртанов сообщил, что переговоры с Visa и Mastercard для оптимизации и снижения межбанковской комиссии велись с ноября 2019 года. Доля льготных сегментов торговли и услуг, где будут применяться дифференцированные ставки межбанковской комиссии, составит свыше 40% от общего оборота безналичных операций с использованием платежных карточек.