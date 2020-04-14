До 25 000 тенге можно оплатить бесконтактно по картам Visa без ПИН-кода

Увеличивая лимит, сервис Visa Easy Payment предоставляет возможность простой и безопасной бесконтактной оплаты.

Visa объявила об увеличении лимитов для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты вводом ПИН-кода. Для Казахстана этот лимит увеличен до 25 000 тенге. Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки, используя бесконтактную платежную карту. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 79% выше предыдущего, который ранее составлял 14 000 тенге.

В бесконтактных картах используется та же динамическая защита EMV Chip, что и в контактном чипе. При каждой транзакции генерируется уникальный одноразовый код, гарантирующий, что даже в случае кражи данных карты информация не может быть использована для создания поддельных карт. Данная технология обеспечивает быстрый, удобный и надежный способ оплаты как для покупателей, так и для продавцов. В компании уверены, что увеличение лимита на проведение бесконтактных операций без введения ПИН-кода значительно улучшит потребительский опыт.

«Преимущество бесконтактных платежей — прежде всего в их скорости, удобстве и простоте. Более 72% транзакций в Казахстане уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов, и мы понимаем, что сейчас этот вид платежей еще более востребован. Поэтому Visa вносит изменения, наиболее комфортные для людей. Мы очень ценим поддержку правительств и индустрии безналичных платежей в целом в обеспечении возможности увеличить лимиты. Так как на данный момент лимит закреплен в нормативных документах Центрального банка, мы обратились к регулятору с просьбой рассмотреть возможность внесения советующих изменений, что позволит банкам обеспечить увеличение лимита. Следующий шаг — тесное сотрудничество с представителями розничной торговли и банками для реализации необходимых технических изменений в точках продаж», — рассказала Алия Чыныбаева, генеральный менеджер Visa в Казахстане и странах Центральной Азии.

При бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами по цифровым картам Visa введение ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

Помимо удобства бесконтактные платежи с сервисом Visa Easy Payment отличаются одним из самых низких уровней мошенничества среди всех типов платежей. В странах, где бесконтактные платежи широко распространены, показатели мошенничества в точках продаж остаются предельно низкими.