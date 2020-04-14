Прием документов в учреждения послесреднего и высшего образования можно будет подать на eGov

Министерством образования и науки страны проводится работа по оптимизации и автоматизации государственных услуг для повышения качества и прозрачности их оказания.

Как пояснили в антикоррупционной службе, госуслуги «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования» и «Прием документов в организации высшего и послевузовского образования» планируется оказывать через портал электронного правительства, передает Елорда Инфо.

«На сегодняшний день проект этой системы разрабатывается и обсуждается с педагогами колледжей. В соответствии с проектом, конкурс на получение образования по государственному образовательному заказу в организации технического и профессионального, послесреднего образования будет проводиться через Национальный центр тестирования», — пояснили в ведомстве.

Абитуриентам необходимо будет подает заявление через информационную систему Национального центра тестирования с указанием 4 специальностей и 4 колледжей. В первую очередь абитуриенту предстоит сдать единый экзамен, после чего он будет участвовать в конкурсе. Последний проводится Национальным центром тестирования автоматически среди категорий абитуриентов, для которых предусмотрена квота приема, и в целом внутри регионов на основе набранных баллов поступающих. Результаты опубликуют на сайте НЦТ, зачисление в колледжи будет производиться на их основе.