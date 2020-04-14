Рекомендации по проведению дистанционного обучения утвердил МОН РК

Также документ определяет перечень учебных предметов, по которым будут транслироваться телеуроки.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 8 апреля 2020 года «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при переходе учебного процесса на дистанционные образовательные технологии на период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», — передает Zakon.kz.

В частности, Комитету по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК и его территориальным подразделениям на период пандемии приказано:

— приостановить проведение разрешительного контроля соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям, проводимого до выдачи разрешения или приложения к разрешению;

— запретить истребование от органов управления образованием, организаций образования отчетности и информации по вопросам организации дистанционного обучения;

— применять все предусмотренные законодательством меры в отношении руководителей органов управления образованием, организаций образования, нарушающих требования Закона «О статусе педагога» в части недопустимости истребования отчетности и информации, не предусмотренных законодательством, а также нарушающих иные права и законные интересы педагогов.

В свою очередь управлениям образования областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент (по согласованию), отделам образования районов, городов областного значения на период пандемии приказано:

— запретить истребование от организаций образования, педагогов отчетности и информации по вопросам организации дистанционного обучения;

— приостановить проведение различных проверочных (мониторинговых) мероприятий с выездом в организации образования;

— проводить разьяснительную и иную работу с руководителями организаций образования для прекращения незаконной практики истребования отчетности и информации от педагогов;

— оказывать максимальное содействие организациям образования и обеспечивать защиту прав и законных интересов педагогов с целью безболезненного и эффективного перехода учебного процесса на дистанционные образовательные технологии;

— незамедлительно реагировать на возникающие проблемы перехода учебного процесса на дистанционные образовательные технологии, по необходимости инициировать рассмотрение вопросов, требующих срочного решения соответственно Минобром, местными исполнительными органами.

Министр также утвердил Методические рекомендации по организации дистанционного обучения. В частности, предусматривается выбор формата дистанционного обучения:

— обучение посредством телеуроков;

— использование интернет-платформ;

— передача заданий через Казпочту или нарочно на бумажных носителях.

При этом обучающиеся и их родители информируются:

— о том, что организация процесса дистанционного обучения будет осуществляться не по традиционному, жестко фиксированному для всей школы расписанию, а по гибкому, индивидуальному графику;

— о том, какое количество занятий и по каким учебным предметам согласно Рабочему учебному плану школы будет выноситься на каждый день, при этом время занятий по предметам дифференцированно по классам не будет указано;

— о том, что продолжительность занятия по одному предмету не указывается, она зависит от достижения целей обучения;

— о демонстрации телеуроков по телеканалам EL ARNA, Balapan по расписанию;

— о том, что осуществляется повтор телеуроков, и их можно просмотреть в любое удобное время на платформах BilimLand, телевизионных Youtube-каналах;

— о возможностях интернет — ресурсов для организации дистанционного обучения — BilimLand, Kundelik.кz, Daryn.online, Microsoft TEAMS, Google ClassRoom;

— об индивидуальном графике обучения в течение дня;

— о методах и средствах получения учебного задания на каждый день и их выполнении в удобное для обучающегося время;

— о предоставлении обратной связи через электронные журналы или иные определенные учителем доступные виды связи, в том числе мессенджеры;

— о том, что в электронный дневник не будет вноситься информация о посещаемости;

— о том, что занятия в дистанционном формате требуют поддержки и участия родителей, а также самостоятельной работы школьника.

Также документ определяет перечень учебных предметов, по которым будут транслироваться телеуроки.