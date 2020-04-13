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Яндекс рассчитал индекс самоизоляции казахстанцев

О том, как много граждан находится дома, можно узнать на специальной странице.

13 апреля 2020 13:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов Казахстана, для чего аналитики вывели специальный индекс. Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений Яндекса. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

Индекс самоизоляции казахстанцев от Яндекса

На странице проекта уже сейчас можно посмотреть данные по крупнейшим городам Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Уральск и др.), а также по нескольким городам ближнего зарубежья. Там же можно сравнить города по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции можно увидеть на главной странице Yandex.kz и на Яндекс.Картах.

«Необходимость соблюдать самоизоляцию меняет поведение людей, — отмечают представители Яндекса. — Как показывает статистика использования наших приложений, люди стали больше сидеть дома. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Но значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске. Примеры Китая, Италии и Южной Кореи подтверждают, что самоизоляция очень эффективна в борьбе с распространением коронавируса. Мы, команда Яндекса, призываем всех по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Находясь дома, вы обезопасите и себя, и окружающих».

Отметим, что согласно свежим данным, индекс самоизоляции для Алматы составляет 3,7 баллов (в обычный понедельник «до коронавируса» этот показатель оценивался в 0,7 баллов), а для Нур-Сулатана — 3,3 балла.