Яндекс рассчитал индекс самоизоляции казахстанцев

О том, как много граждан находится дома, можно узнать на специальной странице.

Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов Казахстана, для чего аналитики вывели специальный индекс. Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений Яндекса. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

На странице проекта уже сейчас можно посмотреть данные по крупнейшим городам Казахстана (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда, Актау, Атырау, Уральск и др.), а также по нескольким городам ближнего зарубежья. Там же можно сравнить города по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день. Специальный информер уровня самоизоляции можно увидеть на главной странице Yandex.kz и на Яндекс.Картах.

«Необходимость соблюдать самоизоляцию меняет поведение людей, — отмечают представители Яндекса. — Как показывает статистика использования наших приложений, люди стали больше сидеть дома. В частности, в Навигаторе строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Но значительно больше времени они стали проводить в Яндекс.Эфире, Дзене и на КиноПоиске. Примеры Китая, Италии и Южной Кореи подтверждают, что самоизоляция очень эффективна в борьбе с распространением коронавируса. Мы, команда Яндекса, призываем всех по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Находясь дома, вы обезопасите и себя, и окружающих».

Отметим, что согласно свежим данным, индекс самоизоляции для Алматы составляет 3,7 баллов (в обычный понедельник «до коронавируса» этот показатель оценивался в 0,7 баллов), а для Нур-Сулатана — 3,3 балла.