В IT-секторе боятся нового закона от ФАС и жалуются на букмекеров

IT-индустрия России также серьезно пострадала из-за распространения коронавируса.

IT-индустрия также серьезно пострадала из-за распространения коронавируса. Ожидая еще больших осложнений, российские IT-разработчики обратились к министру связи РФ Максуту Шадаеву с просьбой приостановить обсуждение предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправок к закону «О защите конкуренции». Представители IT-индустрии просят отложить эти обсуждения хотя бы на один год. Под письмом с этими просьбами подписались руководители Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциации разработчиков программных продуктов, а также боссы компании «Руссофт». Представители этих компаний обеспокоены, что чиновники из ФАС не обсуждали новый проект закона с ними, а сразу выложили его на официальном сайте.

Как отмечают представители IT-индустрии, принятие этого нового документа приведет к потере выручки за счет запуска механизма принудительного лицензирования. Сейчас эта мера является несвоевременной для IT-сферы, которая в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса и так сталкивается с серьёзными финансовыми проблемами. Новые меры лишь усилят административное давления на сектор, а текущее законодательство и так предусматривает сильные меры по защите от монопольного доминирования.

Как сообщает BetON, в Министерстве связи подчеркнули, что согласны с представителями индустрии. Однако в ФАС считают, что новый законопроект не содержит предложений о запуске механизма принудительного лицензирования. Также представители IT-индустрии остались недовольны тем, что в список системообразующих организаций РФ попала букмекерская контора «Фонбет». Правительство России решило в три раза расширить перечень таких компаний — до шестисот — на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса.

Однако позиции «Фонбета» в этом списке являются непрочными. Дело в том, что даже Министерство финансов РФ попросило исключить из него эту контору. Как отметили в СМИ, такое решение вызвано тем, что «Фонбет» и другие букмекерские конторы изначально не должны были попасть в этот список. Отметим, что «Фонбет» является одной из крупнейших букмекерских контор в России. Компания столкнулась с трудностями из-за приостановки или переноса почти всех спортивных соревнований.

Впрочем, сейчас все букмекеры страдают из-за ограничительных мер, введённых по всей стране. Сильнее всего сказывается отсутствие футбольных событий. Ведь основной объем ставок приходится именно на него — около восьмидесяти процентов. Самым значимым событием для букмекерского рынка в этом году должен был стать чемпионат Европы по футболу, который уже перенесен и не пройдет этим летом.

Однако букмекеры пытаются найти выход и открывают линии для своих игроков. В частности, у каждого букмекера есть множество ставок на сценарии с коронавирусом, можно поставить на то, что в России закроются на карантин все города и когда в Москве перестанет работать метро.