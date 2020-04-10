Единые социальные карты раздадут казахстанцам

Полный переход на универсальную карту должен завершиться к 2023 году.

Казахстанцам начнут выдавать бесплатно универсальные социальные ID-карты, которые заменят транспортную и соациальную карты, а также позволят покупать товары со скидкой. В первую очередь ими обеспечат пенсионеров и получателей социальной помощи от государства, передает Today.kz.

«Рассматривались различные варианты, в том числе с использованием QR-кодов и смартфонов с технологией NFС. Однако такие решения были отклонены в связи с определенными сложностями. Во-первых, многие граждане не имеют или не умеют пользоваться смарт-устройствами. Во-вторых, пока не все жители регионов имеют доступ к интернету. А ID карта — это обычная пластиковая карта с онлайн- и офлайн-функционалом, она является самым сбалансированным решением. Практически все граждане знают, как ею нужно пользоваться», — счиатет Алишер Елюбаев, заместитель директора департамента развития и сопровождения ИС по установлению инвалидности и оказания социальных услуг АО «Центр развития трудовых ресурсов».

Универсальная карта объединит ряд госуслуг. Среди них — получение пенсий и пособий, ею же можно оплачивать проезд в общественном транспорте, рассчитываться за товары и услуги в торговых, медицинских и других сетях. По социальной карте можно будет получать 50% скидки на проезд, 100% возмещение отдыха в санатории.

В карту включен и так называемый «целевой контроль» — перечисленные государством денежные средства взамен натуральных льгот (например, на детское питание, оплату проезда в городском транспорте) невозможно будет потратить на другие цели.

Проект прошел успешную апробацию в Актобе, и теперь начинается его внедрение во всех регионах страны. Получить такую карту смогут все казахстанцы. В первую очередь их будут выдавать пенсионерам, получателям всех видов государственных пособий, а также школьникам. Универсальные социальные карты будут выдаваться бесплатно. Выдачей карт займется АО «Казпочта».