Разрешение о передвижении по Алматы горожане узнают в приложении

Полицейские создали мобильное приложение, в котором жители мегаполиса смогут проверить, в каком случае и как им можно передвигаться по городу во время карантина

Приложение «Е-Polisia KZ» разработал Департамент полиции Алматы при поддержке Министерства внутренних дел. Его основное преимущество — возможность проверки по ИИН и государственному регистрационному номеру транспортных средств наличия в специальной базе данных Оперативного Штаба по борьбе с КВИ, передает Kazpravda.kz.

«Теперь любой гражданин посредством своего мобильного устройства может узнать, есть ли он в этой базе или нет, и, соответственно, разрешено ли ему передвигаться в городе на период карантина. А значит, автоматически отпадет необходимость звонить в Call-центр по телефону 254-40-07», — отметил начальник ДП Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Кроме того, посредством данного приложения можно в онлайн-режиме подать заявление, обращение, сигнал в полицию, а также ознакомиться с актуальной информацией по коронавирусу.

«На сегодняшний день многих граждан интересует вышеуказанная тема, поэтому рубрика „Часто задаваемые вопросы“ адаптирована под заданную тематику. Кроме того, в приложении есть раздел о правилах пересечения блокпостов, установленных по периметру карантинной зоны», — добавил Таймерденов.

Отмечается, что на главной странице приложения также имеется карта полиции с данными о локации районных управлений и отделов полиции, а также участковых пунктов.