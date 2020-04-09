Банки РК смогут обслуживать карты Mastercard с истекшим сроком действия

Однако решение о предоставлении держателям карт такой услуги остается на усмотрение банков.

Mastercard направила официальное письмо в адрес банков-партнеров в Казахстане с информацией о возможности продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия. Отмечается, что правила Mastercard допускают обработку платежей по истекшим картам, и это может быть хорошим выходом в ситуации, когда держатели по разным причинам не могут посетить банк для получения перевыпущенной карты. Вместе с тем, решение о предоставлении клиентам такой возможности остается на усмотрение банков.

«Мы уверены, что все сейчас ищут возможности для того, чтобы поддержать людей, и поэтому рекомендуем банкам не отказывать в проведении операций по карте по причине ее истекшего срока действия. Это решение потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны эмитентов, и со стороны банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций при высоком уровне безопасности для банков и держателей карт», — заявил РафалТрэпка, новый генеральный директор Mastercard в Казахстане.