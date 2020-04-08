Программа «Цифровой Казахстан» должна быть пересмотрена

Дарига Назарбаева обратила внимание на возникшие проблемы.

По ее мнению, правительству необходимо срочно пересмотреть госпрограмму «Цифровой Казахстан», учитывая, что в настоящее время РК, как и весь мир, переживает непростой период. Дарига Назарбаева обратила внимание на проблемы с функционированием государственных информационных ресурсов и электронных услуг, которые были выявлены в последнее время.

«Госпрограмма „Цифровой Казахстан“ нуждается в срочном пересмотре с учетом проблем, которые обнажил кризис», — заявила она, отметив, что ранее депутаты уже поднимали этот вопрос и указывали на слабую заинтересованность госорганов. Кроме того, наблюдались проблемы с ускоренной работой по цифровизации системы управления и экономики РК.

В связи с этим видится необходимым правильно реализовать текущие антикризисные меры, а также обеспечить их эффективное исполнение на местах.