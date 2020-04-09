Электронное правительство модернизировано с учетом нагрузок

Асет Турысов рассказал об атаках на портал eGov.

Председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов рассказал о нагрузках на портал электронного правительства. По его информации, есть предположения о совершении атак на eGov. Все материалы уже собраны и переданы в уполномоченные органы, передает Елорда Инфо.

«Ранее у нас при стандартной работе в час в среднем было 600 тысяч соединений, в день доходило до 5 млн. 2 апреля был зафиксирован пик и в час у нас было 15 млн соединений. За тот рабочий день с 9.00 до 18.00 часов мы получили порядка 102 млн соединений. Это говорит о том, что нагрузка на портал увеличилась в 20 раз», — заявил глава АО «НИТ».

По его словам, несмотря на некоторые шероховатости в работе, в целом портал функционирует в штатном режиме.

«В режиме ЧП пришлось при поддержке нашего министерства всю архитектуру электронного правительства пересмотреть, все технические вопросы по работоспособности систем. В кратчайшие сроки электронное правительство модернизировано с учетом таких нагрузок», — добавил Асет Турысов.