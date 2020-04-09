На «Цифровой Казахстан» из бюджета потратили лишь 41 млрд тенге

Аблайхан Оспанов опроверг распространяемую в соцсетях информацию о больших тратах на госпрограмму.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аблайхан Оспанов опроверг информацию о том, что на государственную программу «Цифровой Казахстан» государство потратило сотни миллионов долларов.

«Я хотел бы отметить одну очень важную вещь: распространяемая в соцсетях информация о том, что на реализацию госпрограммы „Цифровой Казахстан“ за два года потрачено свыше 700 млрд. тенге, не соответствует действительности. На самом деле за два года из республиканского бюджета на нее выделен 41 млрд тг.», — заявил Аблайхан Оспанов.

Из этой суммы 11,1% (4,6 млрд тенге) потрачено на проекты, реализуемые Министерством цифрового развития.

«В бюджете министерства предусмотрены средства, направленные на поддержание текущей инфраструктуры всех госорганов. Например, предоставление каналов связи для всех информационных систем госорганов — 28,3 млрд тенге, предоставление по запросам министерств необходимых вычислительных мощностей. На содержание и организацию деятельности ЦОН выделяется 19,5 млрд тенге. При этом более 70% этих расходов занимает заработная плата для 10 974 сотрудников ЦОН. По мере снижение обращений граждан в ЦОНы поставлена задача по поэтапному сокращению затрат и повышению качества оказания оставшихся услуг в бумажном виде», — подчеркнул вице-министр.