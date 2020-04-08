World of Tanks Blitz раздает участки на Луне

Режим «Гравитация» открывает перед игроками космические перспективы — новую карту «Море Спокойствия», «летающие» танки и законные владения на Луне.

Накануне Дня космонавтики World of Tanks Blitz запускает режим «Гравитация», который обещает стать одним из самых ярких событий в игре. С 10 по 16 апреля игроки смогут побороться за реальный участок на Луне и множество других наград, включая редкие аватар и камуфляж. Режим будет доступен для танков с V по X уровень.

Кроме щедрого вознаграждения участников события ждет головокружительная физика: выбрав тип боя «Гравитация», игроки смогут сражаться в условиях пониженной гравитации. Благодаря этому танки смогут летать в буквальном смысле слова, при этом урон от падения будет значительно ниже обычного. Напротив, отдача после выстрела, мощность двигателей и максимальная скорость танков существенно возрастут. Для этого типа боя доступны карты «Мираж», «Эль-Аламейн», «Эшелон», «Горящие пески», «Зимняя Малиновка», «Нормандия», а также новая карта «Море Спокойствия».

Самые удачливые участники события получат действительные сертификаты на владение участком Моря Спокойствия на настоящей Луне. Сертификаты предоставлены компанией Lunar Embassy, единственным в мире официальным продавцом внеземных объектов с 1980 года.

«Мы рады представить нашим игрокам этот внеземной игровой режим с космической физикой и забавными пасхалками, — говорит Андрей Рябовол, продакт-директор World of Tanks Blitz. — Впервые в истории игры у нас будут настоящие космические подарки. Лучших игроков мы с удовольствием наделим реальным участком на Луне».

8 апреля будет проведен специальный стрим, где разработчики расскажут подробности нового режима и условия получения участка на Море Спокойствия площадью в 1 акр (примерно 4047 квадратных метров). Все подробности события можно узнать на сайте игры Wotblitz.com.

«Это потрясающий проект, и нам было очень интересно принять в нем участие. Ждем запуска танковых баталий на Луне. А еще мы с нетерпением ждем наших новых соседей по Луне. Возможно, это маленький шаг для человечества, но для сообщества виртуальных танкистов — это прорыв», — отметил Деннис Хоуп, глава корпорации Lunar Embassy.