Более 3 миллионов школьников в Казахстане перешли на дистанционное обучение

Часть из них обучается через телевизионные каналы, часть — с использованием интернет-платформ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о новых форматах дистанционного обучения в период чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса в Казахстане. 6 апреля в РК началась IV четверть. Более 3 миллионов школьников перешли на дистанционное обучение, передает Ortcom.kz.

Спикер отметил, что дистанционное обучение ведется по нескольким направлениям. Часть школьников обучается через телевизионные каналы, часть — с использованием интернет-платформ. Министерством образования и науки РК было рекомендовано несколько платформ, приспособленных для дистанционного обучения. Это «Kundelik», «BILIM Land», «Daryn.Online», «Opiq».

В системе «Kundelik» за 6 апреля было зафиксировано 2,2 миллиона уникальных пользователей, а количество сессий составило 32 миллиона. По системе «Daryn.Online» получили возможность обучаться более 300 тысяч школьников, а более 400 тысяч использовали платформу «BILIM Land». Кроме того, на платформе «BILIM Land» со всеми необходимыми «тренажерами» размещены все 3360 телеуроков.