В 10 раз выросло количество сотрудников eGov

Увеличили число операторов Единого контакт-центра 1414.

О работе электронного правительства в период ЧП рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов. Для того, чтобы бесперебойно организовать работу и оперативно отвечать казахстанцам, было увеличено количество операторов Единого контакт-центра 1414 — с 200 до двух тысяч человек, передает Liter.

«Были задействованы именно те сотрудники, которые оказывали консультации во фронт-офисах корпорации Правительство для граждан», — сказал Оспанов.