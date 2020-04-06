На eGov происходят сбои из-за возросшего потока пользователей

Пользователи идут на портал за ЭЦП и оформлением пособия.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев объяснил, почему возникли проблемы с получением электронной цифровой подписи на портале eGov.

«Друзья, я знаю, в последнее время вы сталкиваетесь с проблемами по получению ЭЦП, по оформлению пособия на портале. Это происходит из-за рекордного потока пользователей. Мы знаем об этом и все ресурсы брошены на то, чтобы решить эти проблемы, чтобы вы могли пользоваться услугами. С момента закрытия ЦОН граждане получили более одного миллиона электронных услуг. Более двух тысяч человек работает в колцентре 1414, чтобы проконсультировать тысячи наших сограждан. В ближайшие дни мы намерены подключить еще больше сотрудников ЦОН, чтобы они из дома могли через разрабатываемое нами решение регистрировать вас в базе мобильных граждан. Конечно, хочется многие вещи запустить быстрее, но есть правила информационной безопасности, которые мы обязаны соблюдать. Параллельно коллегам приходится бороться с хакерскими атаками», — написал Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook.

Кроме того, он сообщил, что с Министерством труда был согласован механизм по проактивному формату предоставления услуги по начислению пособия «42500», так как вся необходимая информация для этого содержится в государственных базах данных. Там есть данные об инвалидах 1,2,3 группы, гражданах, которые оплачивали единый совокупный платеж, фрилансерах, работающих по договору гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях, работающих в карантинных регионах, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости.

«Для этих граждан мы уже начали оказывать услугу проактивно. 60 тысячам человек направлены СМС об автоматическом начислении пособия. 280 тысяч граждан получат сообщение с просьбой отправить в ответном СМС номер счета, на который будет перечислена соцпомощь. Итого, более миллиона казахстанцев получат пособие проактивно, то есть, без подачи каких-либо заявок. В ближайшее время мы обновим сервис обращений на портале eGov, и вы самостоятельно сможете подавать заявки на „42500“ без ЭЦП, через СМС-пароль», — добавил министр.

По состоянию на 31 марта в РК дистанционно выдано порядка 20 тыс. ЭЦП. А с момента закрытия ЦОН гражданами было получено более 750 000 онлайн-услуг.