Запущена официальная страница Госкомиссии по обеспечению режима ЧП

На ней размещена информация о работе оперативного Штаба.

В пресс-службе премьер-министра РК сообщили об открытии официальной страницы Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП, передает Елорда Инфо.

«Primeminister.kz запустил официальную страницу Госкомиссии по обеспечению чрезвычайного положения в стране. На сайте размещена последняя информация о работе оперативного Штаба, включая официальные документы и главные новости о мерах по нераспространению COVID-19 на территории Казахстана», — говорится в сообщении.