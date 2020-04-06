Запущена официальная страница Госкомиссии по обеспечению режима ЧП
На ней размещена информация о работе оперативного Штаба.
6 апреля 2020 12:23, Profit.kz
Рубрики:
В пресс-службе премьер-министра РК сообщили об открытии официальной страницы Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП, передает Елорда Инфо.
«Primeminister.kz запустил официальную страницу Госкомиссии по обеспечению чрезвычайного положения в стране. На сайте размещена последняя информация о работе оперативного Штаба, включая официальные документы и главные новости о мерах по нераспространению COVID-19 на территории Казахстана», — говорится в сообщении.