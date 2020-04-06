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Запущена официальная страница Госкомиссии по обеспечению режима ЧП

На ней размещена информация о работе оперативного Штаба.

6 апреля 2020 12:23, Profit.kz
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В пресс-службе премьер-министра РК сообщили об открытии официальной страницы Государственной комиссии по обеспечению режима ЧП, передает Елорда Инфо.

«Primeminister.kz запустил официальную страницу Госкомиссии по обеспечению чрезвычайного положения в стране. На сайте размещена последняя информация о работе оперативного Штаба, включая официальные документы и главные новости о мерах по нераспространению COVID-19 на территории Казахстана», — говорится в сообщении.