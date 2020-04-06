ГК «Ниармедик» с помощью Creatio автоматизировала процессы продаж фармацевтического направления

Проект по внедрению платформы Creatio позволил автоматизировать процессы продаж и получить собственное ИТ-решение, которое на 90% удовлетворяет запросы по управлению продажами любой фармкомпании.

ГК «Ниармедик», производитель медицинского оборудования и лекарственных препаратов, реализовала проект по автоматизации процессов продаж фармацевтического направления с помощью CRM-системы Creatio. Благодаря low-code возможностям платформы компания адаптировала функциональность системы под свои потребности и в результате получила уникальный продукт, который на 90% удовлетворяет запросы по управлению продажами любой фармацевтической компании.

Инициатором проекта выступила компания «Ниармедик Фарма», входящая в группу, а его причиной стал стремительный рост и расширение географии присутствия бизнеса. Для реализации проекта требовалось технологическое решение, которое можно было бы трансформировать и масштабировать на всю компанию, условно, одним нажатием кнопки. В результате тендера выбор был сделан в пользу Pharma Creatio — отраслевого решения, которое предлагает рынку компания Террасофт.

«Ключевым параметром для нас стала возможность совершенствовать систему и дополнять ее функционалом, который необходим именно нам — фармацевтической компании, работающей на российском рынке», — отмечает Аркадий Иванченко, директор по маркетингу «Ниармедик».

В рамках проекта параллельно были автоматизированы визитная активность и вневизитные процессы. Например, были настроены CLM-презентации для взаимодействия с клиентами на местах, организован сбор обратной связи, настроены контроль и анализ показателей работы команды, автоматизированы маркетинговые активности.

В реализации принимали участие сотрудники «Ниармедик Фарма» и компания-интегратор НОРБИТ (входит в ГК ЛАНИТ). Это позволило «Ниармедик» создать собственный центр компетенций по Creatio, который обеспечивает сопровождение системы и продолжает развивать ее собственными силами без привлечения внешних разработчиков. Целевыми пользователями CRM-системы стали сотрудники отделов продаж и маркетинга как в России, так и за ее пределами. Всего в новой системе работают более 200 сотрудников «Ниармедик Фарма».

Аркадий Иванченко, директор по маркетингу «Ниармедик», делится итогами внедрения: «Обкатанное “в поле” решение, достойный уровень экспертизы центра компетенций, поддержка вендора и партнера — у нас есть все, чтобы успешно масштабировать CRM-систему и выводить процессы продаж на новый уровень во всех наших филиалах».

«Проект автоматизации продаж в “Ниармедик” — отличный пример того, как low-code технологии Creatio позволяют клиентам и партнерам создавать собственные ИТ-решения на базе платформы. Более того, используя возможности системы, компания сможет оставаться гибкой, способной быстро трансформироваться и развиваться», — заключает Управляющий директор Террасофт Алексей Клочков.

С детальными подробностями проекта можно ознакомиться на сайте Террасофт.