Онлайн-турнир по шахматам впервые пройдет в Казахстане

Призовой фонд UIDE BOL CUP составит 2 миллиона тенге.

Казахстанская федерация киберспорта совместно с Казахстанской федерацией шахмат проведет первый онлайн-кубок РК по блиц-шахматам UIDE BOL CUP. Регистрация участников на дистанционный турнир уже стартовала на портале Pinger.PRO. Она продлится до 10 апреля, а сам турнир стартует 11 апреля.

«Турнир является общедоступным: для участия в нем не нужно специальное программное обеспечение и дополнительное оборудование, любой желающий казахстанец сможет участвовать в увлекательных кибербаталиях как с персонального компьютера, так и с мобильного телефона. Турнир позволит любителям шахмат не только увлекательно провести время в условиях нынешнего карантина, но и претендовать на часть выделяемого призового фонда в 2 млн тенге. Абсолютный победитель получит 350 тысяч тенге, серебряный призер — 250 тысяч, бронзовый — 150 тысяч. Также в общей квалификации предусмотрены шесть призов по 75 тыс. тенге и 12 призов — по 50 тыс. тенге для тех, кто не войдет в призовую тройку, но финиширует в непосредственной близости от нее», — рассказал Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation.

Предусмотрены также дополнительные призы в отдельных номинациях: обладательница лучшего результата среди женщин получит 150 тыс. тенге, второй результат среди шахматисток будет удостоен приза в 100 тыс. тенге, а третий — 50 тыс. тенге. Еще шесть последующих результатов премируются суммами по 25 тыс. тенге. Лучший результат среди сеньоров старше 60 лет будет отмечен призом в 125 тыс. тенге, лучший результат среди юниоров до 16 лет — 100 тыс. тг., лучший результат среди детей до 12 лет — 75 тыс. тг., обладатель лучшего результата среди детей до 8 лет получит 50 тыс. тг.

«Турнир обещает быть захватывающим. В молниеносных шахматах на обдумывание каждого хода отводится ограниченное количество времени (стандарт обычно — 30 секунд). То есть, у всех участников появится возможность проверить не только свои шахматные навыки, но и скорость мышления, реакцию и способность оперативно просчитывать ситуацию на доске на несколько ходов вперед в ограниченное время. В условиях карантина, на котором сейчас находится подавляющая часть населения Казахстана, этот турнир является возможностью не только увлекательно провести время, но и заработать деньги своим умом и познаниями в шахматах. Мы надеемся, что совместная инициатива Qazaq Cybersport Federation и Министерства культуры и спорта Казахстана, Казахстанской федерации шахмат соберет на Pinger.PRO рекордное количество любителей шахмат», — подытожил Куанышбек Есекеев.