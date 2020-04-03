В Кыргызстане сотрудники госорганов перешли на удаленный режим

В ведомстве рассказали, какая программа помогает госслужащим работать дистанционно и обмениваться электронными документами.

Из-за режима чрезвычайного положения в Бишкеке правительство рекомендовало многим госструктурам перейти на дистанционную работу. Госорганы Кыргызстана на удаленном режиме работы используют систему электронного документооборота Infodocs. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы, передает Sputnik.

Система была запущена в 2018 году. Благодаря ей государственные органы могут обмениваться электронными документами на единой платформе. Разработчиком является ГП «Инфоком» при ГРС. В ведомстве отметили, что система Infodocs внедрена в режиме промышленной эксплуатации в 123 госорганах, включая их подведомственные и территориальные подразделения в регионах. Программой пользуются 9 тысяч госслужащих, в ней находится более 237 тысяч электронных документов.

Система позволяет регистрировать входящую, исходящую и внутренную документацию, производить подписание документа электронно-цифровой подписью, давать поручения дистанционно, а также контролировать их исполнение. Кроме того, можно составлять отчеты в электронном видео и вести работу с обращениями граждан.

Внедрение Infodocs запланировано еще в 484 айыл окмоту республики.