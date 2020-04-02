В Узбекистане наблюдается бурный рост пользования интернета

Руководитель Ledokol Group рассказал о том, как изменилось потребление интернета во время пандемии.

15 марта в Узбекистане выявили первый случай заражения COVID-19. С этого момента в стране наблюдается бурный рост пользования интернета. Это неудивительно — люди вынуждены оставаться дома на карантине: взрослые работают, а дети учатся удаленно. Интернет стал самым оперативным каналом связи с внешним миром. В рекламном агентстве Узбекистана Ledokol Group проанализировали изменения аудитории ведущих новостных агентств, а также оценили охваты в соцсетях и просмотр онлайн-видео за последние пару недель, передает Repost.uz.

В среднем дневная аудитория наиболее популярных новостных агентств (Kun.uz, Daryo.uz и Repost.uz) увеличилась в полтора раза (+150%), в то время как количество активных сессий удвоилось (+200%). Количество подписчиков их телеграм-каналов выросло в среднем на 35% и рост продолжается. Охват в социальных сетях (Facebook/ Instagram) вырос на 25%, а количество проводимого времени — на 60% всего за один месяц.

Количество просмотров онлайн-видео (YouTube) увеличилось почти в два раза (+190%). Трафик и охват контекстно-медийных сетей (Google Display Network) увеличился примерно в полтора раза (клики и показы).

«Мы считаем, что данная ситуация — это отличная возможность для брендов тесно коммуницировать со своей аудиторией — ее стало намного больше в интернете, и она будет расти. Тектонический сдвиг произошел — диджитала будет больше в жизни людей. Для роста брендов в такой ситуации очень важно быть лучше представленными не только на ТВ, но и в интернете, и иметь продуманную digital-стратегию», — заявили в рекламном агентстве.