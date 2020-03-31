Бизнес получит бесплатный доступ к платформе конференций Cisco Meeting Server

Проект реализован АО «Казахтелеком» совместно с QazCloud и Cisco Systems.

Дочерняя компания АО «Казахтелеком» и АО ФНБ «Самрук-Казына» QazCloud совместно с компанией Cisco Systems открыли бесплатный доступ к универсальной платформе конференций Cisco Meeting Server (CMS), чтобы поддержать компании, которые вынуждены переходить на удаленный формат работы в связи с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения.

Cisco Meeting Server — это платформа, предназначенная для проведения вебинаров и web-конференций. Она имеет широкий спектр возможностей для многостороннего обмена информацией. Решение развернуто на территории Казахстана на базе крупнейшего в стране дата-центра АО «Казахтелеком» и соответствует всем требованиям законодательства РК по обеспечению информационной безопасности. Доступ к платформе позволит казахстанским компаниям обеспечить своих сотрудников рядом удобных и практичных инструментов для совместной работы с документами, презентациями, а также видеочатом, обменом сообщениями, записью web-сессий для дальнейшего просмотра в защищенной кибер-среде.

«Наши клиенты, партнеры и сотрудники являются нашим главным приоритетом. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране многие компании приняли решение перевести своих сотрудников на удаленную форму работы. Для того, чтобы наши партнеры перешли на удаленную работу с наименьшими потерями в уровне коммуникаций между сотрудниками, мы решили ввести бесплатное использование продукта Cisco Meeting Server», — рассказал генеральный директор QazCloud Касым Есергепов.

«Совместное сотрудничество крупнейшего телекоммуникационного оператора АО „Казахтелеком“, провайдера сервисных услуг QazCloud и технологического лидера в решениях для онлайн-конференций Cisco Systems поможет казахстанским компаниям преодолеть временные трудности», — подчеркнул директор представительства Cisco в Казахстане Владимир Соболев.

Чтобы начать пользоваться платформой Cisco Meeting Server в удобном месте и в удобное время, нужны минимальные требования: доступ к интернету, а также веб-браузер на компьютере или мобильном устройстве.