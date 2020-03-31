Мобильную связь в Узбекистане будут отключать за неуплату

На сотовых операторов отсрочка платежей не распространяется.

Мобильные операторы Узбекистана Mobiuz, Ucell и Beeline предупредили своих абонентов, что постановление правительства, запрещающее в течение двух месяцев отключать телефоны за неуплату, их не касается, передает «Курсив».

«Все платежи по оказываемым услугам необходимо осуществлять своевременно», – сказано в сообщении Mobiuz.

Ранее кабмин издал постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», которое запрещает отключение услуг фиксированной телефонной связи и доступа к интернету в течение двух месяцев. Однако в постановлении ничего не сказано о мобильной связи и интернете.