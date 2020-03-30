Террасофт предоставляет бесплатную подписку на Customer Center Creatio

Ею могут воспользоваться организации, борющиеся с COVID-19.

Компания «Террасофт Россия» открывает возможность бесплатного использования продукта Customer Center Creatio сроком на 6 месяцев для организаций, активно вовлеченных в борьбу с пандемией COVID-19. Условия распространяются на учреждения здравоохранения, благотворительные или волонтерские фонды, правительственные и другие организации, которые активно работают, чтобы остановить распространение или смягчить последствия COVID-19. Система поможет наладить коммуникации, упростить и ускорить работу с обращениями, а также оптимизировать ресурсы.

Инструменты Creatio помогут быстрее обрабатывать поступающие запросы и делать это в соответствии с принятыми в организации правилами. Система включает готовую функциональность для приема обращений по различным каналам, их регистрации, приоритизации, маршрутизации и обработки. Кроме того, в системе есть встроенные инструменты для работы с почтой, звонками и другими каналами коммуникаций, платформа для настройки интерфейса и процессов работы пользователей, а также множество других инструментов, которые помогут организациям быстрее наладить новую схему работы.

«Сегодня мы обязаны помочь организациям, которые оказались в эпицентре борьбы с COVID-19.И мы приняли решение дать таким организациям бесплатную подписку на систему Creatio на 6 месяцев», — отмечает Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт Россия».

В компании призвали все организации, которые активно вовлечены в борьбу с COVID-19, воспользоваться бесплатной подпиской на Customer Center Creatio: «Мы развернем продукт в облаке или, по вашему выбору, предоставим все необходимые инструкции для развертывания системы на вашем оборудовании. Наши менеджеры CSM помогут запустить систему в работу, а специалисты поддержки всегда на связи и готовы ответить на любые вопросы относительно использования системы».

Creatio проста в использовании:

— Веб-приложение не требует установки каких-либо специальных программ на компьютере пользователя, работает в привычном браузере.

— Благодаря простому и удобному интерфейсу пользователи быстро освоят новую функциональность, а бесплатные онлайн-курсы помогут глубже изучить возможности.

— Систему можно использовать в любое время и в любом месте. Для работы нужен только браузер и доступ в интернет, а для использования вне офиса можно установить мобильное приложение.

Возможность бесплатной подписки открыта до 1 октября 2020 года. Узнать больше о льготных условиях и оставить заявку можно на сайте «Террасофт Россия» по ссылке.