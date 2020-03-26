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Запущена карта для мониторинга ситуации по коронавирусу

На ней отмечены места регистрации или пребывания граждан, контактировавших с зараженными.

26 марта 2020 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Софт

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» совместно с Министерством здравоохранения РК запустили на портале eGov сервисы для мониторинга ситуации по коронавирусу — карту объектов повышенного внимания COVID-19, а также часто задаваемые вопросы о COVID-19.

На интерактивной карте размещена информация о местах регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном карантине. На карте также можно увидеть актуальную информацию по подтвержденным случаям заражения коронавирусом.

Rарта для мониторинга ситуации по коронавирусу

«Этот сервис реализован по примеру других стран (Сингапур, Корея, Израиль), борющихся с эпидемией коронавируса. Он направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима карантина. Для исключения возможного инфицирования и недопущения распространения инфекции министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам ограничить передвижение по городу и оставаться дома в период карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все данные, размещенные на карте, подтягиваются из информационных систем Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Как пояснил Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, если какой-либо адрес снят с домашнего карантина, то, соответственно, эта точка на карте отображаться не будет.

В ближайшее время аналогичный сервис будет доступен в мобильном приложении eGovMobile.