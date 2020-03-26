Запущена карта для мониторинга ситуации по коронавирусу

На ней отмечены места регистрации или пребывания граждан, контактировавших с зараженными.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» совместно с Министерством здравоохранения РК запустили на портале eGov сервисы для мониторинга ситуации по коронавирусу — карту объектов повышенного внимания COVID-19, а также часто задаваемые вопросы о COVID-19.

На интерактивной карте размещена информация о местах регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном карантине. На карте также можно увидеть актуальную информацию по подтвержденным случаям заражения коронавирусом.

«Этот сервис реализован по примеру других стран (Сингапур, Корея, Израиль), борющихся с эпидемией коронавируса. Он направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима карантина. Для исключения возможного инфицирования и недопущения распространения инфекции министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам ограничить передвижение по городу и оставаться дома в период карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все данные, размещенные на карте, подтягиваются из информационных систем Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Как пояснил Аблайхан Оспанов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, если какой-либо адрес снят с домашнего карантина, то, соответственно, эта точка на карте отображаться не будет.

В ближайшее время аналогичный сервис будет доступен в мобильном приложении eGovMobile.