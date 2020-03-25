Для защиты персональных данных граждан определят уполномоченный орган

Также будет внедрен сервис по защите персональных данных с уведомлением о совершаемых действиях.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования цифровых технологий», передает Liter.kz.

По мнению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскара Жумагалиева, документ придаст импульс дальнейшему ускорению процесса цифровизации, так как направлен на развитие цифровых технологий, а также регулирование общественных отношений, связанных с их применением. Вместе с тем, он уточнил, что законопроект содержит ряд направлений.

«Во-первых, весь документоборот необходимо перевести в электронный формат. Одним из способов решения вопроса является внедрение сервиса цифровых документов. Сервис будет функционировать на базе Мобильного правительства и позволит гражданам получать услуги, не имея при себе бумажного удостоверяющего документа. В этой связи законопроектом предлагается законодательно определить сервис цифровых документов. Во-вторых, вся работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать», — сказал глава ведомства.

Поэтому законопроектом предлагается регламентировать механизм аналитики больших данных. Введение такого подхода позволит сформировать единое пространство больших данных, и при помощи проекта проект Smart Data Ukimet принимать эффективные решения и проводить анализ показателей стратегических программ.

«В-третьих, внедрение цифровых технологий требует защиты прав граждан нашей страны. В связи с этим, предлагается определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедрить сервис по их защите. Сервис позволит уведомить граждан о совершаемых действиях с их данными. Также вводится услуга „Добровольное киберстрахование“, как вид страховой деятельности в этой сфере. Четвертое — для повышения конкурентоспособности отечественных участников IT-рынка предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности. Предлагаем исключить функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ», — рассказал министр.

Введение указанных норм позволит к 2024 году достичь увеличения количества инновационных стартап-компаний до 450. Также законопроектом определяется уполномоченный орган по реализации госполитики в отрасли электронной промышленности и его функций.

«Пятое — предлагается определить на законодательном уровне понятия цифрового актива, майнинга, токена, а также технологии блокчейн и отнести цифровой актив к имуществу. Помиом этого предусматриваются законодательное определение понятия „интеллектуальный робот“ и закрепление ответственности лица, выступающего в качестве собственника или владельца робота. Шестое — по беспилотным летательным аппаратам предлагается ряд поправок относительно согласования полета с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации (Авиационная администрация Казахстана) и применения правоохранительными органами специальных средств при их полете над зоной охранных мероприятий и в зоне охраняемых объектов», — добавил Жумагалиев.

Также в законопроекте регламентированы нормы по внедрению системы мгновенных платежей.

«Создание системы предоставит возможность населению и малому и среднему бизнесу быстро и удобно переводить деньги в любом месте, в любое время. Таким образом, реализация подходов, предусмотренных законопроектом, способствует созданию прозрачной системы государственного управления, а также на основе аналитики прогнозировать социально-экономические показатели. Эти меры, в свою очередь, позволят усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий, усилить защиту персональных данных, а также построить эффективную обратную связь с населением», — заключил он.