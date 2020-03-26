Узнать об изменениях маршрутов ОТ в Алматы можно в Telegram-канале

Он был создан Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан.

В мессенджере Telegram начал работу новый канал, который позволяет оперативно оповещать горожан об изменениях в существующих или появлении новых схем маршрутов общественного транспорта, передает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате города, канал создан Транспортным холдингом Алматы для удобства горожан. Ведь зачастую о том, что привычный маршрут претерпел какие-то корректировки, большинство пассажиров узнавало постфактум. Чтобы охватить информацией большее количество людей и было принято решение создать онлайн-площадку, с помощью которой пользователи смогут получать информацию заранее и из первых рук, а точнее, практически сразу после ее утверждения в уполномоченном органе — Управлении городской мобильности г. Алматы.

Публикации в новом Telegram-канале будут содержать краткую, но понятную информацию о грядущих изменениях в маршрутах. Канал можно найти по этой ссылке.