Более 30 тысяч госслужащих смогут работать из дома

Мера принята в связи с поручением Президента РК по переводу сотрудников государственного и квазигосударственного секторов на удаленную работу на время ЧП.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) совместно с АО «НИТ», Государственной технической службой и операторами связи реализовано техническое решение для дистанционного подключения госслужащих к электронной почте и документообороту. Это позволит им работать с корреспонденцией из дома.

Такая мера принята в целях исполнения поручения Президента РК по переводу 70% всех сотрудников государственного и квазигосударственного секторов на удаленную работу на время чрезвычайного положения в стране. Отмечается, что на сегодня уже более 150 сотрудников МЦРИАП получили возможность работать дистанционно с информационными системами, в частности, с почтой и электронным документооборотом. Параллельно началась работа по подключению сотрудников всех государственных органов.

Работы ведутся поэтапно, на данный момент проводится подключение министерств энергетики, экологии, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Ожидается, что в ближайшее время более 30 000 госслужащих получат возможность работать из дома. Для обеспечения этой возможности операторами связи подготовлена необходимая инфраструктура с учетом требуемых параметров каналов связи в местах удаленного подключения.

Для организации удаленного подключения госслужащих к системе документооборота осуществляется переход с платформы ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота) на облачные технологии.