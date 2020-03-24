Запущен сайт для информирования казахстанцев о коронавирусе

Он должен стать официальным онлайн-источником проверенных и достоверных данных.

Президент Казахстана провел 23 марта заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в ходе которой заявил о необходимости централизованного сбора информации о ситуации в РК и доведения ее до общественности.

«Согласно новому алгоритму, все сведения от госорганов по коронавирусу должны стекаться в единый информационный центр МИОР. В ежедневном режиме министр информации и общественного развития будет давать брифинги, начиная с 23 марта. В информационной работе необходимо эффективно использовать все имеющиеся цифровые ресурсы», — подчеркнул Президент.

В связи с этим было объявлено о запуске ресурса Coronavirus2020.kz, где и будет размещаться вся информация о ситуации с пандемией и предпринимаемых государством мерах. Как заявил Касым-Жомарт Токаев, сайт должен стать официальным онлайн-источником проверенных и достоверных данных.

«На сегодняшний день вопрос оперативного, а самое главное, достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших, — отметил Даурен Абаев, министр информации и общественного развития. — Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом еще недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров. В этой связи хотел бы объявить о запуске сайта Coronavirus2020.kz. На ресурсе будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемых мерах государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и др».

Кроме того, на сайте собрана вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения. Специально для граждан будет создан раздел, где можно будет получить ответы на все интересующиеся вопросы.