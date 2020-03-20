Передвижение грузов по столице будут отслеживать через мобильное приложение

Его интегрируют с камерами системы Сергек.

В условиях режима карантина в столицу будет разрешен въезд только для транспорта с продуктами питания и товарами первой необходимости. Об алгоритме передвижения поставщиков по городу рассказал руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев, передает Елорда Инфо.

По словам спикера, грузовой транспорт с продуктами питания и товарами первой необходимости будет обеспечен зеленым коридором.

«На блок-постах будут проверяться накладные документы на товары, маршрутные листы, состояние здоровья водителя и экспедитора. Алгоритм для поставщиков такой: транспорт заезжает до склада торговых сетей, выгружается и сразу выезжает. Отклонения от маршрута не допускаются. Каждый груз отслеживается в онлайн-режиме. Для этого у нас запущено мобильное приложение „Блок-пост“, интегрированное с камерами „Сергек“», — сообщил он.