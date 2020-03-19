ЦОНы Нур-Султана и Алматы будут оказывать лишь те услуги, которые нельзя получить онлайн

Из-за карантина они переходят на усеченный режим работы.

В связи с началом действия карантина в гродах Нур-Султан и Алматы принято решение об изменении режима работы Центров обслуживания населения. Количество оказываемых ими услуг будет ограничено. Граждане смогут получить только услуги, которые недоступны онлайн. При этом все ЦОНы по стране будут работать до 17.00.

Среди услуг, которые продолжат оказывать Центры обслуживания населения — выдача паспортов и удостоверений личности, назначение пенсий и различных видов пособий и т. д. Полный список оказываемых ЦОНами услуг перечислен на сайте электронного правительства.

«На сегодня 80% государственных услуг автоматизированы и доступны на портале электронного правительства, в мобильном приложении eGov Mobile, а также через телеграм-бот. В случае возникновения сложностей и вопросов, связанных с получением государственных услуг граждане могут обратиться в Единый Контакт-центр 1414 с мобильного и стационарного телефонов (звонок бесплатный). Министерством совместно с АО „НИТ“, АО „Казахтелеком“ и НАО „Правительство для граждан“ проведена работа по усилению контакт-центра», — говорится в официальном сообщении.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности настоятельно рекомендует гражданам не посещать ЦОНы без острой необходимости, так как Центры обслуживания населения являются местами массового скопления людей.

«Сотрудники ЦОН будут дистанционно помогать вам получать необходимые госуслуги самостоятельно. Отложите свой поход в ЦОН, если в этом нет острой необходимости», — написал Аскар Жумагалиев на своей странице в Facebook.

Кроме того, стало известно, когда казахстанцы смогут получать электронно-цифровую подпись дистанционно. По словам Аскара Жумагалиева, вопрос решится в ближайшие дни.