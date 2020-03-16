Запущен Telegram-бот по вопросам коронавируса

Граждане страны смогут получить ответы на вопросы по коронавирусу.

Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК запустил Telegram-бот @kz_hls_bot по вопросам коронавирусной инфекции COVID-2019. Целью запуска является упрощение процедуры получения ответов на вопросы гражданами страны, передает Zakon.kz.

Чтобы получить информацию, нужно нажать на кнопку «Старт» в чате, а затем отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки. Telegram-бот содержит основную информацию о коронавирусной инфекции: что такое коронавирус, пути передачи, симптомы, инкубационный период, как защитить себя от заражения, кто будет взят на карантин и т. д. Бот доступен на двух языках: русском и казахском.

Отмечается, что содействие в создании этого бота оказала группа энтузиастов-разработчиков, тем самым проявивших свою социальную ответственность и неравнодушие в ситуации по коронавирусу. В ведомстве напомнили, что на базе НЦОЗ по вопросам коронавируса действует круглосуточный call-центр (1406), +7 (7172) 76-80-43.