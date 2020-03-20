В Узбекистане запустили услугу проверки долгов через ЕПИГУ

Документ включает в себя все необходимую информацию о задолженности.

На Едином портале интерактивных госуслуг запустили функцию проверки долгов, переданных в Бюро принудительного исполнения, сообщается на сайте Национального агентства проектного управления, передает Repost.uz.

«При выезде за границу необходимо проверить наличие задолженности по исполнительному документу. Если в отношении должника заведено исполнительное производство, пристав имеет право наложить запрет на выезд за границу или вынести постановление об изъятии имущества в качестве возмещения», — говорится в сообщении.

Чтобы получить информацию о задолженностях, переданных в Бюро принудительного исполнения, требуется пройти авторизацию в ЕПИГУ, в разделе «Гражданство» найти государственную услугу «Проверка задолженности по исполнительному документу» и нажать кнопку «Получить услугу» или воспользоваться удобным поиском на сайте, введя ключевые слова «долг», «бпи», «задолженность».

Исполнительный документ включает в себя сумму задолженности, номер исполнительного производства, содержание исполнительного документа, наименование подразделения Бюро и номер телефона его ответственного сотрудника, по которому можно уточнить интересующую информацию.