Мобильное приложение вместо ККМ внедрит Минфин

Проект реализуют до конца 2020 года.

Министерство финансов РК заявляет о своем намерении способствовать разработке и внедрению до конца 2020 года мобильного приложения для индивидуальных предпринимателей (в том числе самозанятых граждан и налогоплательщиков, работающих по патенту), которое может выступить бесплатной альтернативой контрольно-кассовым машинам с онлайн-функцией, сообщает Zakon.kz.

Приложение позволит проводить авторегистрацию с применением функции FACE ID, автоматический расчет налогов и возможность прямой передачи данных о денежных расчетах в налоговые органы без участия ОФД. Кроме того, ведутся работы с банками второго уровня по вопросу интеграции информационных систем комитета государственных доходов (ИС КГД) с банковскими цифровыми решениями для малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что мобильные приложения, осуществляющие переводы между физическими лицами и предпринимателями, также станут бесплатной альтернативой онлайн-ККМ и пос-терминалам и даже смогут предоставлять дополнительные сервисы — онлайн-регистрацию, онлайн-сдачу налоговой отчетности и уплату налогов.