Образовательная платформа SU позволяет частным лицам и организациям учиться, общаться и внедрять инновационные решения.

Singularity University открывает представительство в Алматы для поддержки казахстанских предпринимателей, новаторов и развития экспоненциальных технологий. Singularity University — это международное сообщество, использующее экспоненциальные технологии для решения глобальных проблем. Штаб-квартира организации находится в Кремниевой долине в Научно-исследовательском парке НАСА, а ее 180 представительств работают в 77 странах мира. Международное сообщество в 2008 году основали известные новаторы Рэй Курцвейл и доктор Питером Х. Диамандис, заручившись финансовой поддержкой Google, Deloitte и UNICEF.

Образовательная платформа Университета позволяет частным лицам и организациям по всему миру учиться, общаться и внедрять инновационные решения. SU нацелен на положительное воздействие новых организационных моделей и экспоненциальных технологий, будь то искусственный интеллект (AI), дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), наука о данных (data science), биоинформатика, телемедицина, нанотехнологии, вычислительные системы, робототехника, финтех и не только.

Представительства SU играют важную роль в применении международного опыта для развития инноваций на локальном уровне. Каждый год в рамках программы SingularityU Chapters проходят сотни мероприятий, привлекающие тысячи посетителей.

«По мере того, как наши представительства создают новые сообщества, местные специалисты нарабатывают компетенции для разработки глобальных и локальных решений. Открытие представительства в Алматы знаменует собой новую веху в расширении сообщества Singularity University», — считает управляющий директор Singularity University Дхармишта Руд.

Первый митап SingularityU Almaty Chapter состоится 2 апреля при поддержке компании DAR. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме с видео-трансляцией в связи с карантинным режимом.

«Методологии и технологии, разработанные Singularity University, описывают, почему цифровые технологии могут быть деструктивными, и как оценить воздействие экспоненциальных технологий на общество. Появляются новые типы экспоненциальных организаций, такие как автономные фермы в США, продуктивность которых в 30 раз превышает традиционные фермерские хозяйства. Мы стараемся ответить на вопросы: сколько граждан готовы к миру ускоренных перемен? Сколько людей могут не только получать доступ к продуктам и услугам, но и использовать их для создания решений самых сложных проблем нашего общества? SingularityU Almaty станет платформой для обмена знаниями и опытом среди специалистов, которые занимаются наукой, стартапами и образовательными инициативами», — отмечает Аскар Айтуов, Ambassador Singularity University.

Время проведения мероприятия: 10:00 — 12:30

Программа:

— Приветственная речь Аскара Айтуова

— Интерактивный воркшоп «Аналитика в управлении цепочками поставок».

Спикер: Рамеш Кини, доктор философии, профессор КБТУ и соучредитель компании Synchlarity (Сиэтл, США). В воркшопе также примет участие основатель сети «Love Secret» Полина Хаипова. Вы узнаете, как розничные сети прогнозируют спрос, и что сделать для повышения точности прогнозов на примере сети флористов «Love Secret».

— «Как цифровая экономика формирует будущее трудовых отношений?»

Спикер: Касымхан Каппаров, экономист и основатель дискуссионной онлайн-платформы на экономические темы Ekonomist.kz.

— «Тенденции и достижения в области цифровых медицинских технологий».

Спикер: Д-р Тимур Салиев, руководитель Научно-исследовательского института фундаментаментальной и прикладной медицины имени Б. Атчабарова (НИИФПМ).

Для участия в онлайн-мероприятии необходима регистрация. После регистрации будет выслана ссылка на трансляцию в Zoom.