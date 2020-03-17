Правительство и парламент Казахстана ушли в онлайн

После введения чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом главные государственные органы будут проводить заседания в онлайн-режиме.

Традиционно во вторник в Казахстане проходит заседание правительства, в среду — пленарное заседание мажилиса, в четверг — заседание сената, передает Sputnik.

«С 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании правительства. Заседания будут транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах», — сообщили в пресс-службе Кабмина.

Аналогичные информационные сообщения распространили и пресс-службы сената и мажилиса. Все рабочие группы, заседания профильных комитетов, правительственные часы и пленарные заседания в парламенте будут проходить согласно утвержденному графику и транслироваться в онлайн-режиме на парламентском сайте Parlam.kz. За заседаниями сената можно будет отслеживать на сайте сената парламента и официальных аккаунтах палаты.