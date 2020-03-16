Коронавирус как стимул цифровизации

Офис цифровизации Минздрава РК работает в усиленном режиме, используя Big Data и искусственный интеллект.

Олжас Абишев, вице-министр здравоохранения РК, рассказал о мерах, предпринимаемых Офисом цифровизации Министерства здравоохранения в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19 и объявления в связи с этим режима ЧП в Казахстане. По его словам, в последние два месяца была усилена работа, и Офис цифровизации накопил более 17 Тб данных.

«С 2018 года все медицинские организации в Казахстане, которые работают по госзаказу, работают только в информационных системах. Мы своим внутренним приказом отменили бумажные отчеты. В последние два меясца Офис цифровизации работал в усиленном режиме. Мы накопили более 17 Тб данных, и наша команда занималась анализом этих данных. Это касается данных граждан по пролеченным случаям на симптомы коронавируса. Благодаря проделанной работе мы смогли обеспечивать оперативный центр по ЧС при Минздраве важными данными для принятия решений, и продолжаем это делать 24/7», — рассказал Profit.kz Олжас Абишев.

На минувших выходных прошел онлайн-хакатон Anti-Corona, в ходе которого программистам предлагалось создать набор доступных цифровых ресурсов с достоверной и актуальной информацией о ситуации вокруг COVID-19 в Казахстане.

«С помощью школы alem мы хотим расширить круг данных, подключив мобильные приложения. В них наши граждане смогут заполнять дневник наблюдений об их состоянии на дому. Это позволит получать и анализировать информацию, не заставляя граждан посещать больницы и поликлиники», — отметил вице-министр.

Кроме того, он сообщил, что оперативный центр по ЧС поставил определенный список задач для реализации в ИТ-системах. В целом, работа Офиса цифровизации нацелена на поддержание стабильного функционирования текущих информационных систем, а также качественный сбор, анализ и обработку данных, поступающих из медицинских информационных систем. Эта информация необходима для принятия решений оперативным центром по ЧС и для максимального упрощения работы без потери качества.

Олжас Абишев подчеркнул, что сейчас необходимо сплотиться и двигаться совместно для общественной безопасности. Речь идет о привлечении бизнеса к инициативам Министерства здравоохранения. Работа со школой программирования alem стала первым шагом. В дальнейшем планируется разработать автоматические рассылки, запустить боты в мессенджерах, а также использовать искусственный интеллект.

«Совместная работа со школой alem — это наш первый шаг. Мы обязательно будем привлекать ИТ-компании, они могут предложить много интересных решений. Сейчас мы ведем переговоры с Beeline Казахстан и с несколькими компаниями. Потенциал и возможности совместной работы безграничны», — отметил спикер.

Ведомство объявило о ряде решений для обеспечения безопасности членов команды и их родных. Так, было решено полностью перейти на электронный документооборот, электронным письмам придали официальный статус, а команда максимально переходит на удаленный вид работы. Все совещания и рабочие обсуждения переходят в цифровой режим, а обращения граждан будут приниматься через портал электронного правительства и виртуальную приемную Президента РК.

«Никаких физических контактов. Мы отменили все командировки и посещение всякого рода конференций и семинаров, но мы не отказываемся от виртуальных конференций и семинаров. 5 медицинских вузов с 16 марта максимально переходят на онлайн-обучение. Мы не прекращаем свою работу, мы переходим максимально в цифровой формат. Определенные ситуации требуют определенных решений», — подытожил вице-министр.