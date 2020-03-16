ВОЗ порекомендовала использовать бесконтактные платежи из-за коронавирусной инфекции

Вирус остается активным и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике коронавируса и использованию различных платежных способов. Согласно заявлению ВОЗ, наличные и пластиковые карты могут быть каналом передачи вирусов — они остаются активными и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

«ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах», — говорится в обращении.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластике — до 9 дней. Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе PIN-кодов.

Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи.

«В любом случае, не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо. Не забывайте протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами», — отмечет Роспотребнадзор со ссылкой на ВОЗ.