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32 млн платежных карт находится в обращении в РК

Студенты РК перейдут на онлайн-обучение из-за угрозы коронавируса

Будет обеспечен максимальный переход при наличии технической возможности.

13 марта 2020 11:00, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество

С 16 марта казахстанские студенты будут учиться дистанционно. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на пресс-конференции в СЦК.

«Усилен санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения и образования. С 16 марта планируется перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов. Будет обеспечен максимальный переход при наличии технической возможности, в том числе проведение всех видов оценки знаний», — заявил спикер.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов добавил, что для колледжей и вузов переход на онлайн-обучение сложностей не вызовет, поскольку многие из них уже практикуют дистанционное образование.