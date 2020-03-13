В Нур-Султане оцифруют инженерные сети, участки и здания

АО Astana Innovations приступило к реализации цифровых проектов.

Оцифровку инженерных сетей и зданий, создание 3D модели города и инвестиционной карты обсудили под руководством акима столицы Алтая Кульгинова. АО Astana Innovations приступило к реализации цифровых проектов, сообщает официальный сайт города Нур-Султан.

«Руководство страны уделяет особое внимание цифровизации и автоматизации госуслуг, в данном направлении проводим большую работу. Оцифровка инженерных сетей позволит решить несколько задач: с применением 3D и BIM технологий можно будет видеть нагрузки на сети — где необходимо заменить, где увеличить мощность. Реализация цифровых проектов, таких как цифровой генеральный план города, предоставит возможность прогнозировать и моделировать процессы градостроительства. Мы получим данные о потребности в обеспечении больницами, школами, детскими садами тех или иных районов, сможем видеть состояние существующих и проектируемых дорожных сетей», — сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Оцифровка земельных участков позволит создать актуальную базу: по свободным участкам, рациональному использованию, изъятию участков, не используемых по назначению. Создание пространственного трехмерного макета Генплана позволит видеть 3D голограмму города и отдельных объектов, моделировать природные и техногенные ситуации и соостояние городской инфраструктуры (порывы канализации, аварии, ураганы и т.д), проектировать плотность городской застройки и т. д. Кроме того, благодаря оцифровке города будет доступна инвестиционная карта — предприниматели смогут видеть, что и в каком районе необходимо открыть, к примеру, аптеки, магазины, нотариусы и т. д.