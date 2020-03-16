В Узбекистане внедряют электронные кадастровые паспорта

Это упростит нотариальные сделки и заменит бумажные документы.

В Узбекистане началось внедрение электронных кадастровых паспортов взамен бумажных документов старого образца. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и кадастру РУз. Паспорта нового типа представляют собой пластиковую карту с чипом NFC. В нем содержатся все сведения о владельце объекта недвижимости, передает «Курсив».

По сравнению со старыми бумажными паспортами электронная кадастровая карта имеет ряд преимуществ. В Госкомкадастре отмечают, что она удобна для хранения и снижает риск подделки. Кадастровая карта нового образца позволяет мгновенно проверить наличие запрета на продажу дома или другого объекта недвижимости, а также — задолженности по налогам и коммунальным услугам в процессе оформления нотариальных сделок. Новые кадастровые карты упрощают получение банковских кредитов, где в качестве залога выступает недвижимость.

Внедрение кадастровых паспортов нового образца началось с 1 марта в Ташкенте, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Они выдаются центрами государственных услуг на местах. В остальных регионах страны паспорта будут внедрены до конца 2020 года.